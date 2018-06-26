Замминистра иностранных дел Азербайджана приедет в Армению

Высокопоставленные дипломаты Азербайджана и Турции примут участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоится 27 июня в Ереване.

Как сообщил Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, Азербайджан на этой встрече представит заместитель министра иностранных дел этой страны Махмуд Мамедгулиев, а Турцию – начальник департамента многостороннего экономического сотрудничества Омер Гюджук.

Планируется, что Армения передаст Азербайджану председательство в ОЧЭС, а заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян и генеральный секретарь ОЧЭС Майкл Кристидис выступят с заявлениями для прессы.

Членами организации являются Армения, Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.