Мэр Раздана уходит в отставку
Мэр Раздана Арам Даниелян 25 июня ушел в отставку. Пресс-секретарь аппарата мэрии Раздана Альвина Закарян подтвердила эту новость в беседе с Арменпресс.
“Арам Даниелян созвал внеочередное заседание Совета старейшин города, которое состоится уже 2 июля. Арам Даниелян предложит членам совета проголосовать за свою отставку”, - сказала Закарян.Арам Даниелян является мэром Раздана с 2002 года.
- 18:20 Полиция подвергла приводу брата Сержа Саргсяна
- 17:56 Южная Корея возобновила экономическое сотрудничество с КНДР
- 17:52 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-06-18
- 17:51 Азиатские индексы - 25-06-18
- 17:40 Президент Украины поздравил президента Армении с юбилеем
- 17:37 Подсудимый по делу о вооруженной группе в Норк-Мараше Ваан Ширханян отпущен на свободу
- 17:32 Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян доставлен в СНБ
- 17:28 СМИ: в Иране проходят протесты против девальвации национальной валюты
- 17:19 Задержана жена Манвела Григоряна
- 17:08 Гринвичская королевская обсерватория заработала после 60-летнего перерыва
- 17:06 Мэр Раздана уходит в отставку
- 16:50 Германия призвала Турцию отменить режим ЧП
- 16:47 Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году
- 16:25 В парламенте Австралии обсуждается резолюция о признании Геноцида армян
- 16:23 Лавров и Зариф обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
- 16:04 Новый глава МИД Грузии высоко оценивает армяно-грузинские отношения
- 16:02 Военная полиция будет круглосуточно дежурить в аэропорту «Звартноц»
- 16:00 Тренера ФК “Ширак” подозревают в подкупе футболиста конкурирующего клуба
- 15:57 Reuters: ЕС введет санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы
- 15:44 Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
- 15:35 Дитрих сменил Соколова в межправкомиссиях с Арменией, Грецией, Латвией и Польшей
- 15:20 Состоялось заседание Совета безопасности Армении
- 15:10 В ПАСЕ – новый председатель
- 15:06 Джонни Депп оказался на мели
- 15:01 Полиция осуществляет операцию в компании «Эллипс»
- 14:59 Еврокомиссар поддержал санкции против стран, отказавших мигрантам в убежище
- 14:51 МЧС Армении получило сведения о том, что пропавшего Айка Арутюняна видели на улице Вагаршяна
- 14:50 "Мир Юрского периода 2" стал лидером проката в США
- 14:11 Найден способ заблокировать распространение четырех видов рака
- 13:55 Страус бросился в зрительный зал во время представления в казанском цирке
- 13:54 Иран подал жалобу в международный суд из-за конфискации США имущества ЦБ
- 13:47 Лионелю Месси в Бронницах в день рождения вручили 60-килограммовый торт
- 13:41 На предстоящем съезде Союза добровольцев «Еркрапа» будет обсужден вопрос поддежки партии «Гражданский договор»
- 13:24 Могерини поддерживает начало переговоров с Албанией о вступлении в ЕС
- 13:15 В Дагестане более 800 человек ищут троих пропавших детей
21:03, 18.06.2018
Просмотрели 1642 раз Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе с Арменией и на линии соприкосновения
21:16, 19.06.2018
Просмотрели 1641 раз Компания «Газпром-Армения» снижает цену на газ для социально необеспеченных потребителей
11:56, 18.06.2018
Просмотрели 1535 раз Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении
18:00, 18.06.2018
Просмотрели 1409 раз Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении на уровне "B+" с позитивным прогнозом
18:53, 19.06.2018
Просмотрели 1392 раз Газета «Коммерсант» сообщает о намерении Москва поставить Еревану боевые самолеты Су-30СМ