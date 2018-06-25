Мэр Раздана уходит в отставку

Мэр Раздана Арам Даниелян 25 июня ушел в отставку. Пресс-секретарь аппарата мэрии Раздана Альвина Закарян подтвердила эту новость в беседе с Арменпресс.

“Арам Даниелян созвал внеочередное заседание Совета старейшин города, которое состоится уже 2 июля. Арам Даниелян предложит членам совета проголосовать за свою отставку”, - сказала Закарян.

Арам Даниелян является мэром Раздана с 2002 года.