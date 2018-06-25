Новый глава МИД Грузии высоко оценивает армяно-грузинские отношения

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 июня провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив коллегу с назначением, Зограб Мнацаканян пожелал Давиду Залкалиани успехов в его важной миссии и подтвердил готовность армянской стороны продолжить совместную работу по углублению двустороннего сотрудничества.

Выразив благодарность за добрые пожелания и поздравления, новоназначенный министр иностранных дел Грузии отметил, что высоко оценивает исторически сложившиеся между нашими двумя народами и государствами отношения.

Коснувшись официального визита премьер-министра Армении в Грузию, стороны подчеркнули, что визит и достигнутые договоренности являются прочной основой для дальнейшего укрепления и расширения двусторонних отношений.

Собеседники обменялись мнениями вокруг сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.