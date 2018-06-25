Состоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Никол Пашинян отметил, что это первое заседание Совета безопасности Армении после формирования нового правительства, и напомнил, что после 9 апреля функции Совета безопасности конкретизировались и, согласно ч.2 статьи 155, основные направления политики сферы безопасности определяет Совет: «Сегодняшнее заседание проводится для обсуждения вопросов, находящихся в рамках указанной темы, и определения дальнейших шагов».

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся плана развития ВС, государственной программы развития вооружения и военной техники, повышение эффективности боевого дежурства ВС. Министр обороны Давид Тоноян доложил о внедрении более эффективных форм и методик организации обороны.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.