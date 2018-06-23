Ваш богатый жизненный опыт станет залогом развития армянской государственности — поздравительное послание Армену Саркисяну направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
По случаю 65-летия поздравительное послание Армену Саркисяну направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:
«Уважаемый Армен Варданович,
Примите мои искренне поздравления и пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Убежден, что Ваш богатый жизненный опыт, глубокие знания и профессиональные качества станут залогом стабильного развития армянской государственности. Уверен, что отношения наших стран, основанные на взаимовыгодном партнерстве и сотрудничестве, и впредь будут развиваться — во благо двух дружественных народов.
Пользуясь случаем,уважаемый Армен Варданович, желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на Вашем ответственном посту, а армянскому народу— мира и процветания».