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Ваш богатый жизненный опыт станет залогом развития армянской государственности — поздравительное послание Армену Саркисяну направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев


По случаю 65-летия поздравительное  послание  Армену  Саркисяну  направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в послании, в частности,  говорится: 

«Уважаемый Армен Варданович,

 Примите  мои искренне  поздравления  и пожелания по случаю Вашего дня  рождения.

Убежден, что Ваш богатый жизненный опыт, глубокие  знания и профессиональные качества  станут залогом стабильного  развития  армянской  государственности. Уверен, что отношения  наших стран, основанные на взаимовыгодном  партнерстве и сотрудничестве, и впредь будут развиваться — во благо двух дружественных народов.

Пользуясь случаем,уважаемый Армен Варданович, желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на Вашем ответственном посту, а армянскому  народу— мира и процветания».

 




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