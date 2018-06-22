Никол Пашинян рассказал о своей любимой футбольной команде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за нехватки времени не может следить за всеми играми чемпионата мира, иногда интересуется, какой матч с каким счетом закончился. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер сказал в интервью телекомпании “Мир”, отвечая на вопрос, за какую команду он болеет.

“Я болею за Армению, это понятно, это моя любимая команда”, - отметил премьер.

После уточнения журналиста, за кого более Пашинян на ЧМ-2018, премьер сказал: “На чемпионате мира я, честно говоря, не успеваю посмотреть все матчи. Иногда смотрю, интересуюсь, какой матч с каким счетом закончился. Первый матч (мундиаля), на котором я присутствовал, конечно, был очень интересным, и я был впечатлен тем результатом, который сумела достичь российская команда”.

Пашинян также коснулся вопроса о том, что общего между игрой в футбол и политикой. “В футболе и политике, думаю, мы видим одно и то же. Выигрывает та команда, которая имеет реальный командный дух и хорошего лидера”, - подчеркнул Пашинян.