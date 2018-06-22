Представлены подробности обыска в доме Аракела Мовсисяна

Служба национальной безопасности Армении представила подробности о результатах обыска, проведенного в доме бывшего депутата Национального Собрания Аракела Мовсисяна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы национальной безопасности Армении, была получена информация о том, что у Мовсисяна хранится незаконное оружие.

21 июня был проведен обыск в доме экс-депутата, а сам Мовсисян был подвергнут приводу в СНБ. В результате обыска было обнаружено оружие и вооружение.

Аракел Мовсисян сообщил, что оружие осталось у него после Карабахской освободительской войны, и он готов сдать все вооружение.

В районе 23:00 Мовсисян передал СНБ хранящееся у него незаконное оружие.

На основании того, что оружие было сдано на добровольной основе, Мовсисян был освобожден. Следствие продолжается.