Глава МИД Армении в Беларуси поговорил о необходимости воздерживаться от способствующих гонке вооружений шагов

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в рамках неформальной встречи министров стран Восточного партнерства в Минске 22 июня встретился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Макей еще раз поздравил Мнацаканяна с назначением на пост главы МИД Армении, придал важность первому официальному контакту и выразил уверенность, что отношения Армения-Беларусь будут продолжать расширяться и углубляться в духе партнерства.

Министры коснулись 25-летия установления дипломатических отношений, которое отмечается в этом году, придав большое значение достижениям. Стороны подчеркнули необходимость полного использования наличествующего в двусторонних отношениях потенциала и наметили предстоящие шаги.

Глава МИД Армении поблагодарил белорусского коллегу за организацию неформальной министерской встречи в Минске. Мнацаканян подчеркнул, что сотрудничество в этом формате дополняет партнерские отношения между Арменией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в форматах ЕАЭС и ОДКБ.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Мнацаканян подчеркнул, что способствующая миру атмосфера имеет ключевое значение для эффективности переговорного процесса. В этом контексте глава МИД Армении подчеркнул, что страны-партнеры должны воздерживаться от шагов, которые могут угрожать этой атмосфере, способствовать региональной гонке вооружений и нарушать нормальный процесс согласованного формата переговоров.

Стороны коснулись широкого круга вопросов армяно-белорусской повестки и обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.