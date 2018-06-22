Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

В данный момент такого нет: Артур Геворгян не подтверждает слухи об отставке Тарона Маргаряна


Начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян не подтверждает слухи об отставке Тарона Маргаряна. Об этом он сказал в беседе с «Арменпресс».

Некоторые СМИ 22-го июня распространили информацию, будто Тарон Маргарян подал в отставку.


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