В данный момент такого нет: Артур Геворгян не подтверждает слухи об отставке Тарона Маргаряна

Начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян не подтверждает слухи об отставке Тарона Маргаряна. Об этом он сказал в беседе с «Арменпресс».

Некоторые СМИ 22-го июня распространили информацию, будто Тарон Маргарян подал в отставку.