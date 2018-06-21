Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июнь

Никол Пашинян принял председателя авиакомпании “Армения” Тамаза Гаиaшвили


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании “Армения” Тамаза Гаиaшвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего развития авиационной сферы в Армении и отметил, что правительство РА обсуждает с представителями сферы возможные шаги, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.

Тамаз Гаиaшвили представил Николу Пашиняну деятельность и предстоящие проекты авиакомпании “Армения”.

В ходе встречи собеседники обсудили разные вопросы, связанные с возможностями развития сферы.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации