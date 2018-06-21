Никол Пашинян принял председателя авиакомпании “Армения” Тамаза Гаиaшвили
20:52, 21 Июнь, 2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании “Армения” Тамаза Гаиaшвили.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего развития авиационной сферы в Армении и отметил, что правительство РА обсуждает с представителями сферы возможные шаги, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.
Тамаз Гаиaшвили представил Николу Пашиняну деятельность и предстоящие проекты авиакомпании “Армения”.
В ходе встречи собеседники обсудили разные вопросы, связанные с возможностями развития сферы.