Никол Пашинян принял председателя авиакомпании “Армения” Тамаза Гаиaшвили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании “Армения” Тамаза Гаиaшвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего развития авиационной сферы в Армении и отметил, что правительство РА обсуждает с представителями сферы возможные шаги, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.

Тамаз Гаиaшвили представил Николу Пашиняну деятельность и предстоящие проекты авиакомпании “Армения”.

В ходе встречи собеседники обсудили разные вопросы, связанные с возможностями развития сферы.