За последние семь лет Азербайджан потерял 22, а Армения – 3 БПЛА

За последние семь лет, когда Азербайджан начал использовать беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана, противник потерять 22 БПЛА. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Армии обороны РЕспублики Арцах Сенор Асратян.

“С 2011 года противник начал использовать беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. С этого момента в результате превентивных мер, предпринятых Армией обороны, было уничтожено 22 вражеских беспилотника: один из 12 сентября, около деревни Вазгенашен района Мартуни, 20 из них - в 2016 году, в период с 2 по 30 апреля, и еще 1 - после апрельских событий. За тот же период Армия обороны потеряла 3 БПЛА”, - написал Асратян.