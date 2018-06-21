В Армении происходит исторический процесс примирения правоохранительной системы и общества: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на торжественной церемонии, посвященной 26-летию формирования полицейских войск РА. Глава правительства сначала ознакомился с уровнем технической оснащенности полиции, а также со специальными средствами, которые могут применяться полицией в случае нарушений общественного порядка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в этом контексте премьер-министр Пашинян поручил пересмотреть возможности применения определенных мер с учетом степени их опасности.

Затем премьер-министр поздравил сотрудников полицейских войск Республики Армения в связи с 26-летием. “Уважаемые сотрудники полицейских войск, сейчас мы находимся в важной эпохе истории Республики Армения, где все мы должны ответить на самые важные вопросы о нашем прошлом и будущем. Полицейские войска и полиция в целом являются важнейшими государственными структурами, деятельность которых, однако, имеет очень чувствительные границы, очень тонкие линии, и чрезвычайно важной задачей является то, чтобы видеть и осознавать эти границы и констатировать, что бездействие по одну сторону этой черты является антигосударственным и антидемократическим действием, а действия за пределами этой границы, по ту сторону этих тонких линий могут нанести значительный ущерб государству и народу, быть антинародными и антиправительственными.

Я хочу четко отметить, что в законе Республики Армения о полицейских войсках четко указано, что деятельность полицейских войск реализуется на основе принципов законности, уважения прав личности и граждан, уважения свобод. При осуществлении своих прав полицейские войска должны руководствоваться необходимостью защиты гарантированных Конституцией Республики Армения прав и свобод человека и гражданина, по принципу их равноправия, пропорциональности реализации полномочий и исключения произвола, а также преследовать установленные законом другие цели. Наша важнейшая задача - организовать деятельность полиции и полицейских войск Республики Армения именно в этой логике.

Сегодня, по существу, в Республике Армения происходит исторический процесс, происходит примирение между правоохранительной системой и общественностью и народом. К сожалению, были в нашей истории страницы, когда между людьми и полицией, между народом и полицейскими войсками была великая пропасть, и приоритетом нашей деятельности является устранение этой пропасти, заполнение этой пропасти, строительство мостов над этой пропастью, чтобы народ и полиция, народ и полицейские войска были едины, были на одной стороне черты, служили одним и тем же целям, руководствовались одними и теми же принципами, мечтами и совместными силами, чтобы все мы служили ради развития и укрепления нашей страны, нашего государства, нашей Родины и народа. Полицейские войска до сих пор в основном воспринимались в контексте политических функций, но я хочу подчеркнуть, что полицейские войска имеют серьезную функцию в борьбе с преступностью, защите прав человека, защите общественной безопасности, и я убежден, что в этой новой ситуации полицейские войска будут действовать в рамках этих функций.

Хочу подчеркнуть еще одно важное обстоятельство: ни у кого не должно быть сомнения в том, что полицейские войска в предусмотренных законом и Конституцией случаях при необходимости будут выполнять свои функции решительно, полностью и безоговорочно для полноценной и решительной защиты прав граждан. Полицейские войска в Республике Армения служат Республике Армения, Конституции Республики Армения, народу, и полицейские войска в Республике Армения будут служить Республике Армения, Конституции и народу Армении.

Желаю всем нам успехов в этой службе, потому что это новая страница не только для народа Республики Армения, государственности Армении, но также новая страница для полиции и полицейских войск Республики Армения.

Полиция и полицейские войска Армении едины, это один кулак, единый орган, и цели полиции, полицейских войск и народа Республики Армения не могут отличаться друг от друга, потому что эти цели сформулированы в наших семьях, в глазах наших детей, в умах наших родителей, в желаниях наших родителей, и наши цели и мечты обобщены в содержании миссии наших мучеников. Мы все служим Республике Армения, армянскому народу и, следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствуем мы и наши дети, так как живем и будем жить в свободной и счастливой Армении. Еще раз поздравляю вас с 26-летием формирования полицейских войск”.