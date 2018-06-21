Незаконная блокада Армении со стороны Турции и Азербайджана противоречит основным принципам ПАЧЭС: Шармазанов

21 июня делегация во главе с вице-спикером НС Э.Шармазановым участвовала в Тиране в работе 51-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС). Состоялась церемония передачи председательства от Албании Армении, на которой Э.Шармазанов выступил с речью. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Вице-спикер НС, в частности, отметил:

"Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества, на протяжении четверти века, год за годом расширяет свою деятельность, становясь одним из важнейших факторов экономической стабильности в регионе. Весьма важно, чтобы действия Ассамблеи, как и в предыдущие годы, носили практический, деловой характер.

Страны Черноморского региона, характеризующиеся богатым историческим наследием, мультикультурностью и сосуществованием различных народов и культур, объединенные готовностью развивать сотрудничество во многих областях, основываясь на общем экономическом интересе, создали эффективно действующий механизм взаимодействия, основанный на преимуществах географической близости, огромного потенциала сотрудничества и широких перспектив взаимоотношений.

Основной идеей создания ПАЧЭС и главным ее приоритетом является укрепление экономического сотрудничества между государствами-членами ЧЭС. Армения подтверждает свою приверженность этой идее и утверждает, что для эффективной реализации целей ПАЧЭС необходимо сохранить экономический характер организации, избегая ее излишней политизации.

Межпарламентская и экономическая дипломатия являются инструментами развития, сотрудничества и интеграции. Они ни в коем случае не должн ы быть инструментом политического шантажа и давления.

Мы принципиально отвергаем возможность выдвижения политических предпосылок, как предварительное условие в процессе развития экономического сотрудничества.

Мы осуждаем противоречащую основным принципам ПАЧЭС экономическую блокаду Армении со стороны Азербайджана и Турции.

Незаконная блокада Армении со стороны Турции и Азербайджана должна оставаться в центре внимания всех международных структур, в том числе ПАЧЭС. Налицо факт нарушения принципов международных конвенций со стороны наших соседей. Блокада препятствует обеспечению возможностей для Армении реализовать все конкурентные преимущества в равных условиях.

Как Вам известно, по инициативе РА стартовал процесс нормализации отношений с Турцией, который привел к подписанию в октябре 2009 года Цюрихских протоколов. Тем не менее данные документы не были ратифицированы, поскольку Турция выдвинула необоснованные предусловия, которые противоречат духу и букве протоколов. Армения остается приверженной принципу нормализации отношений с Турцией без каких-либо предусловий.

Отказ от экономического сотрудничества не может послужить орудием для решения политических вопросов, наоборот, он может еще больше отдалить политическое решение существующих проблем. Решение политических вопросов часто находится в обеспечении более тесного экономического сотрудничества, как инструмента укрепляющего добрососедские отношения и создающего благоприятные условия для повышения взаимного доверия и конструктивного диалога.

Прогресс в сфере экономического сотрудничества может быть обеспечен благодаря решениям, принятым с учетом интересов всех сторон и соблюдением принципов обоюдной выгоды и равенства”.