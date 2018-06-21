Найденные на затонувшем в XIX веке пароходе картины могут принадлежать кисти Айвазовского

Более 10 полотен, среди которых, возможно, есть работы известного мариниста Ивана Айвазовского, обнаружены на пароходе "Генерал Коцебу", затонувшем в XIX веке в районе мыса Тарханкут у западного побережья Крыма, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Картины обнаружены на одном из нижних трюмов. Айвазовский работал на этом корабле. Когда его отправляли в Египет, "Генерал Коцебу" проходил Суэцкий канал. Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах", - сказал "Интерфаксу" дайвер Роман Дунаев.

Холсты найдены в ходе экспедиции "Нептун" в июне. Полотна засыпаны илом. Поднимать их или нет, решит Черноморский центр подводных исследований. "Это дорогостоящая операция", - уточнил руководитель подводной экспедиции.