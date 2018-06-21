Национальное Собрание Армении приняло закон о благотворительности

Национальное Собрание Армении 21 июня во втором и окончательном чтении единогласно приняло законопроект «О внесении дополнений в закон «О благотворительности».

Как передает «Арменпресс», «За» проголосовали 80 депутатов, «против» и воздержавшихся не было.

Кроме того, Национальное Собрание Армении 21 июня во втором и окончательном чтении приняло ряд других законопроектов.

Как сообщалось ранее, 20 июня НС Армении 88 голосами «за» единогласно принял в первом чтении законопроект «О внесении изменения и дополнений в закон «О благотворительности».

До голосования депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян заявила о том, что у них по данному законопроекту была определенная обеспокоенность. «Однако по результатам обсуждения вопроса с нашими коллегами все тревоги сняты. Найден компромисс, и потому блок «Царукян» проголосует «за»», - сказала Зограбян.

Во время обсуждения законопроекта заместитель министра юстиции Армении Артур Ованнисян отметил, что содержательного изменения в этой сфере не будет. Не будет сокращений, расширения круга бенефициариев. Если организация, занимающаяся благотворительностью, не желает воспользоваться льготами, предусмотренными для благотворительной деятельности, то ей никто не может препятствовать, отметил он.

НС Армении в первом чтении приняло также следующие законопроекты: «О внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс», «О внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», «О внесении изменений и дополнений в закон «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц».