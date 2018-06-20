Есть подозрения, что перечисленные  фонду “Генерал Манвел Григорян” пожертвования были использованы не по назначению

Специальная следственная служба Армении опубликовала заявление по уголовному делу, возбужденному против депутата НС Армении Манвела Григоряна, в котором представлены новые подробности дела.

Как сообщает Арменпресс, в рамках расследования уголовного дела было выяснено, что 12 февраля 2013 года Манвел Григорян создал благотворительный фонд “Генерал Манвел Григорян”, которому разные граждане и организации перечислили пожертвования как наличными, так и посредством банковских переводов.

Есть сомнения, что возможно, что суммы не вошли в благотворительный фонд или были потрачены не по назначению.

“Мы просим всех граждан и организаций, которые сделали пожертвования наличными или перечислениями в указанный Фонд, обратиться в Специальную следственную службу Армении. Адрес - улица В. Вагаршяна 13/a. Телефон: (+374) 11 900 008”, - говорится в заявлении.

В настоящее время ведется следствие.