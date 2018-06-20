Секретарь Совета безопасности Армении замечает рост напряженности на передовой

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прокомментировал ситуацию на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. Как сообщает Арменпресс, в беседе с радио “Свобода” Григорян отметил, что на прошлой неделе возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном делегация посетила Арцах. Одной из целей визита было ознакомление с ситуацией на передовой.

“Мы можем сказать, что ситуация не сильно отличается от прежней. Азербайджан продолжает передвижения на передовой, за которыми пристально следит Армия обороны Арцаха, чтобы не допускать действий, которые могут обострить ситуацию. В целом я могу сказать, что напряжение немного увеличилось, у нас есть проблемы”, - сказал Григорян.

Он подчеркнул, что армия Арцаха контролирует ситуацию.