Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-06-18

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 июня, курс доллара США сократился на 0.24 драмa и составил 482.02 драм. Курс евро вырос на 0.49 драмa и составил 557.50 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 7.59 драм. Курс британского фунта сократился на 1.09 драмa и составил 634.24 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 93.58 драмa и составила 19776.88 драм. Цена серебра сократилась на 4.00 драмa и составила 253.46 драм. Цена платины сократилась на 208.29 драмa и составила 13498.15 драм.