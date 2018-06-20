Деловое сообщество ЕАЭС встретится в Ереване на площадке Евразийской недели

III Международный выставочный форум «Евразийская неделя» соберет более 2 000 участников из стран ЕАЭС и третьих стран в Ереване (Армения) в конце октября 2018 года.

Как передает «Арменпресс», Международный выставочный форум «Евразийская неделя» ежегодно проводится странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) при поддержке глав правительств. В 2018 году это крупнейшее деловое мероприятие пройдет в столице Армении в конце октября и будет направлено на развитие кооперационных связей, экономического, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум соберет более 2000 участников, включая представителей власти, бизнеса, институтов развития и финансовых регуляторов, экспертов из стран ЕАЭС и третьих стран.

Три трека деловой программы

В рамках отраслевого трека пройдут сессии по вопросам развития кооперации и экспортного потенциала в приоритетных отраслях: сельское хозяйство и пищевая промышленность, IT-технологии и точная инженерия, фармацевтика и медицинские изделия, легкая промышленность, ювелирная отрасль и строительные материалы.

В рамках бизнес-трека будут организованы отраслевые биржи субконтрактов, нацеленные на стимулирование контактов крупного, среднего и малого бизнеса ЕАЭС и третьих стран.

Стратегический трек станет площадкой для прямого диалога бизнеса и регуляторов национального и наднационального уровня, на которой предприниматели и инвесторы узнают о правилах ведения бизнеса в ЕАЭС.

В этом году в рамках форума запланирована масштабная выставка экспортного и кооперационного потенциала, экспонентами которой станут более 120 компаний.

«Евразийская неделя» становится одним из ключевых событий на пространстве Евразийского экономического союза. В прошлом году нам удалось достичь главной цели форума – бизнес проявил активный интерес к процессам, происходящим в Союзе, более 60% участников форума – это представители делового сообщества ЕАЭС и стран-партнеров. Уверена, в этом году мероприятие станет еще масштабнее и интереснее», – заявила член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

В 2017 году форум прошел на полях ЭКСПО-2017 и был внесен в список 18 наиболее значимых мероприятий деловой части Всемирной выставки. В форуме приняли участие более 2000 человек из 46 государств, в том числе Вьетнама, Европейского союза, Египта, Индии, Ирана, Китая, США и Турции.

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Справка

Форум «Евразийская неделя» – ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС. Форум включает в себя деловую и выставочную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов.

Впервые форум состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума «Открытые инновации». Второй форума прошел в августе 2017 года на площадке ЭКСПО в Астане. Событие ежегодно собирает более чем 2 000 участников из стран ЕАЭС и третьих стран.