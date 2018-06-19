Обсуждены вопросы развития армяно-японских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность активизации и дальнейшего развития армяно-японских отношений и добавил, что существует большой потенциал для повышения сотрудничества на новый уровень. Никол Пашинян поблагодарил правительство Японии за предоставление Армении 200 новых машин японского производства и выразил надежду на то, что тесное сотрудничество между исполнительными органами двух государств будет способствовать привлечению японского капитала на армянский рынок.

Посол заверил, что приложит все усилия для укрепления армяно-японского сотрудничества, в том числе реализации новых инвестиционных проектов в сфере экономики.

Собеседники посчитали перспективным углубление сотрудничества в сферах промышленности, информационных технологий, туризма и в других отраслях. В этом контексте стороны также подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне.

Никол Пашинян поблагодарил японскую сторону за сбалансированную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и добавил, что она способствует миру и стабильности в регионе.