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В национальном парке «Дилижан» родился первый детеныш благородного кавказского оленя


В  центре  репопуляции Кавказских благородных оленей национального парка  «Дилижан» родился первый детеныш благородного кавказского оленя. Малыш родился здоровым.

Кавказские благородные олени были истреблены в  результате  браконьерства. В  апреле в Армению из Ирана были привезены  3 особи. Последний  раз кавказский благородный олень был отмечен в  Армении в  90-х годах.

Территория национального парка  «Дилижан» — один из уникальных уголков  Армении, с богатым растительным и животным миром, представляющим высокий экономический, познавательный и научный интерес. Осбую ценность он приобрел благодаря отдельным экосистемам и памятникам природы.

Парк «Дилижан» расположен  на севере  Армении на склонах хребтов Памбак, Арегуни, Миапор в бассейне рек Агстев и Гетик, на высоте 1000- 2900  над уровнем моря.

Объектами охраны являютсямезофильные  леса кавказского типа – бук, тис, и др.




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