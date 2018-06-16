В национальном парке «Дилижан» родился первый детеныш благородного кавказского оленя

В центре репопуляции Кавказских благородных оленей национального парка «Дилижан» родился первый детеныш благородного кавказского оленя. Малыш родился здоровым.

Кавказские благородные олени были истреблены в результате браконьерства. В апреле в Армению из Ирана были привезены 3 особи. Последний раз кавказский благородный олень был отмечен в Армении в 90-х годах.

Территория национального парка «Дилижан» — один из уникальных уголков Армении, с богатым растительным и животным миром, представляющим высокий экономический, познавательный и научный интерес. Осбую ценность он приобрел благодаря отдельным экосистемам и памятникам природы.

Парк «Дилижан» расположен на севере Армении на склонах хребтов Памбак, Арегуни, Миапор в бассейне рек Агстев и Гетик, на высоте 1000- 2900 над уровнем моря.

Объектами охраны являютсямезофильные леса кавказского типа – бук, тис, и др.