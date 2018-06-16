Пожар в одной из ванадзорских аптек — сгорел склад медикаментов, частично повреждено имущество

16 июня в 04:33часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что горит одна из ванадзорских аптек— на перекрестке улиц Алабяна и Тигран Мец, необходима помощь.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в аптеке по адресу пл. Туманяна, 1/20.

Огонь был купирован в 04:50 часов, потушен - в05:20.

Сгорел склад медикаментов (около 18 кв/м), 300 подгузников, разбиты стекла в окнах и частично повреждено имущество.

Согласно некоторым СМИ, возгорание произошло в результате взрыва.