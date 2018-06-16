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Пожар в одной из ванадзорских аптек — сгорел склад медикаментов, частично повреждено имущество


16 июня в 04:33часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что горит  одна из ванадзорских аптек— на перекрестке улиц Алабяна и Тигран Мец,  необходима помощь.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехал  боевой расчет  пожарно-спасательской службы МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в аптеке по адресу пл. Туманяна, 1/20.

Огонь был купирован в 04:50 часов, потушен - в05:20.

Сгорел  склад медикаментов (около 18 кв/м), 300 подгузников, разбиты  стекла в  окнах  и частично повреждено имущество.

Согласно некоторым СМИ, возгорание  произошло в результате  взрыва.

 




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