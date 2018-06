Звезда американских реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян не исключила возможности выдвижения на пост президента США.

Как передает Арменпресс, об этом она сказала во время TheVanJonesShow на CNN.

«Никогда не говорите никогда. Это не значит, что Ким уже готовится баллотироваться. На данный момент такого намерения у меня нет», - сказала Кардашьян.

Kim Kardashian West for President?



“I guess never say never. But that’s not going to be like, Kim’s running. That’s not where I am,” she says https://t.co/2VVNf9PLoQ pic.twitter.com/eeKiDX6Xdr