Звезда американских реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян не исключила возможности выдвижения на пост президента США.

Как передает Арменпресс, об этом она сказала во время TheVanJonesShow на CNN.

«Никогда не говорите никогда. Это не значит, что Ким уже готовится баллотироваться. На данный момент такого намерения у меня нет», - сказала Кардашьян.

Kim Kardashian West for President?



“I guess never say never. But that’s not going to be like, Kim’s running. That’s not where I am,” she says https://t.co/2VVNf9PLoQ pic.twitter.com/eeKiDX6Xdr — CNN Politics (@CNNPolitics) 16 июня 2018 г.

Она напомнила факт освобождения 63-летней Элис Мери Джонс, назвав это «победой которая изменила ее жизнь».

Дело Джонс, пожизненно осужденной за злоупотребление наркотиками оказалось в центре внимания после того, как Кардашьян выступила с призывом освободить ее, относительно чего состоялась ее встреча с Трампом.

Она одной из первых начала акцию за освобождение Элис. Вместе со своим адвокатом она была в Белом доме, связалась с советником Трампа Кушнером, который выступает за реформы тюремной системы.

Сразу после освобождения Элис Кардашьян написала в Twitter: «Я признательна Дональду Трампу, Джареду Кушнеру и всем, кто помог мне и пожалел времени для помощи ЭлисДжонс. Это вдохновляющий пример для многих».