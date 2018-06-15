Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи со смертью продюсера и филантропа Лео Саркисяна

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью многолетнего продюсера радиопрограммы “Music Time in Africa” информационной службы “Голос Америки”, большого любителя музыки и филантропа Лео Саркисяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в телеграмме, в частности, говорится:

“Лео Саркисян олицетворял универсальные ценности и представления, согласно которым нельзя игнорировать достижения и вклад ни одного человека, нации и, тем более, континента в развитие человечества. Человек, которому удалось благодаря своей многолетней деятельности поднять африканскую музыку на мировую сцену и очаровать сердца миллионов людей в Африке и во всем мире.

Уверен, что легенда Лео Саркисяна еще долго будет жить, сохраняя в наших сердцах пламя равенства, взаимного уважения и любви.

Выражаю глубокие соболезнования родственникам маэстро, всему персоналу информационной службы “Голос Америки”, а также всем его поклонникам”.