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Сеул и Пхеньян договорились о восстановлении линий военной связи


Представители Северной и Южной Корей на переговорах оборонных ведомств двух стран договорились о полном восстановлении восточной и западной линий военной связи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, Сеул и Пхеньян заявили о договоренности исполнять соглашение 2004 года о предотвращении вооруженных инцидентов в Желтом море.

Стороны также обменялись мнениями о выводе военных из объединенной зоны безопасности вокруг пункта Пханмунджом в тестовом режиме.

 

 




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