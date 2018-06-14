Сеул и Пхеньян договорились о восстановлении линий военной связи

Представители Северной и Южной Корей на переговорах оборонных ведомств двух стран договорились о полном восстановлении восточной и западной линий военной связи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, Сеул и Пхеньян заявили о договоренности исполнять соглашение 2004 года о предотвращении вооруженных инцидентов в Желтом море.

Стороны также обменялись мнениями о выводе военных из объединенной зоны безопасности вокруг пункта Пханмунджом в тестовом режиме.