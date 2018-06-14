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СМИ: баварские консерваторы грозят партии Меркель выходом из фракции в Бундестаге


Христианско-социальный союз (ХСС) грозит выйти из единой парламентской фракции с партией Христианско-демократический союз (ХДС), главой которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, если ХДС не пойдет навстречу предложениям баварских консерваторов по беженцам. Об этом сообщила в четверг газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники в ХСС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ситуация для общей фракции может стать очень сложной. До разрыва не так далеко", - приводит издание слова представителя Христианско-социального союза.

ХСС требует от Меркель принятия срочных мер по противодействию нелегальной миграции и предлагает останавливать беженцев уже на границе Германии.

Христианские демократы во главе с канцлером и социал-демократы настаивают на поиске общеевропейского решения этой проблемы и не хотят предпринимать односторонних шагов на национальном уровне.



 




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