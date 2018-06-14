Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ход переговоров: заявление после визита в Армению

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком провели встречи с официальными лицами в Армении. Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, опубликованном по итогам визита.

Как передает «Арменпресс», в ходе визита в Ереван 12-14 июня сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с главой МИД Зограбом Мнацаканяном, премьер-министром Николом Пашиняном, министром обороны Давидом Тонояном и президентом Армении Арменом Саркисяном.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и официальные лица Армении рассмотрели статус переговоров и обсудили следующие шаги по продвижению процесса, в том числе относительно встречи министров в ближайшем будущем. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения, подчеркнув важность сохранения конструктивной атмосферы.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о своей решимости оказывать помощь сторонам для нахождения мирного решения конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, включая неприменение или угрозу силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение.

Официальные лица Армении заявили о своей поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя и о готовности продолжать плодотворно работать под эгидой сопредседателей», - сказано в заявлении.