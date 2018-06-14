Армен Саркисян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Президент Армении Армен Саркисян принял 14-го июня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян сказал, что Армения верна переговорному процессу, проходящему при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, который ведут премьер-министр и министр ИД Армении, и продолжит усилия по мирному урегулированию карабахского конфликта.