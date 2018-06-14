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Армен Саркисян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ


Президент Армении Армен Саркисян принял 14-го июня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и  Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян сказал, что Армения верна переговорному процессу, проходящему при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, который ведут премьер-министр и министр ИД Армении, и продолжит усилия по мирному урегулированию карабахского конфликта.


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