Rolls-Royce сократит 4,6 тыс. сотрудников

Британская компания по производству двигателей Rolls-Royce Holdings намерена сократить 4,6 тыс. сотрудников к 2020 году. Такая мера позволит производителю экономить по £400 млн ($536 млн) в год. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Эти изменения помогут нам обеспечить в средней и долгосрочной перспективе приток денежных средств, превышающий наши краткосрочные амбиции примерно на £1 млрд [около $1,3 млрд] к 2020 году", - заявил глава Rolls-Royce Уоррен Ист.

На настоящий момент на Rolls-Royce работают 55 тыс. человек, 26 тыс. из них проживают в Великобритании.



