Мы берем обязательства по непрямому снижению подоходного налога – через проект накопительной пенсионной системы: Джанджугазян

В повестке нового правительства Армении есть вопрос снижения подоходного налога, однако правительство желает дать этому вопросу не локальное, а комплексное решение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян, отвечая на замечание о том, что из повестки последнего заседания предыдущего правительства Армении убрали вопрос о снижении подоходного налога, оставив его на усмотрение нового правительства.

«Мы обсуждаем целесообразность налоговой системы в свете наших нужд по экономическому развитию, и желаем, чтобы вопрос решался не локально, а комплексно. Вопрос снижения подоходного налога стоит в повестке нового правительства Армении, в качестве переходного решения было предложено разделение выплат по накопительному пенсионному фонду в пропорции 2.5%-7.5%, где 7.5% выплачивает государство, до тех, пока не будут пересмотрены ставки подоходного налога. Логика в том, чтобы не уменьшить суммы, которыми можно располагать»,- сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, таким образом правительство берет обязательства по непрямому снижению подоходного налога – через проект накопительной пенсионной системы , в контексте времени.

Как сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян, сейчас трудно сказать, насколько уменьшится ставка подоходного налога, это должно бытз сделано на основе скрупулезных расчетов, здесь важно придти к тем суммам дохода, которые полагается получать.