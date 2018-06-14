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Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования по бюджету 2017 года: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 89 депутатов.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам. Ожидаются голосования по бюджету 2017 года.




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