Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования по бюджету 2017 года: Прямой эфир
В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 89 депутатов.
В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам. Ожидаются голосования по бюджету 2017 года.
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