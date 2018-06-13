Министр обороны Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Министр обороны Армении Давид Тоноян 13 июня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шоффера и Стефана Висконти, которые находятся в Армении с очередным региональным визитом. На встрече присутствовал также Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, по просьбе собеседников министр обороны затронул ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения между и арцахско-азербайджанскими противоборствующими силами.

Министр обороны Армении отметил, что Азербайджан регулярно совершает дестабилизирующие ситуацию действия, в частности, использует снайперов, приведя к новым жертвам. Стороны также коснулись недавних передвижений вооруженных сил Азербайджана в Нахичеване.

Давид Тоноян подчеркнул, что Армения продолжает оставаться приверженной неукоснительному соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения с принятием всеобъемлющих мер по укреплению доверия. В то же время было отмечено, что Вооруженные Силы Армении следят за ситуацией и контролируют любое движение.