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Шармазанов откликнулся на воинственные заявления вице-спикера парламента Азербайджана


Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов откликнулся на воинственные заявления вице-спикера парламента Азербайджана Зияфета Аскерова о том, что, согласно уставу ООН, Азербайджан имеет право военным путем решить карабахскую проблему. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 13-го июня.по его словам, представитель парламента Азербайджана открыто говорит о возобновлении войны, что является неприемлемым.

 «В прошлом году в Госдуме я четко ответил ему, однако он нехорошо меня понял, и я повторю: пусть никто не думает, что какая-либо политическая сила в Армении, в том числе и наша, может отойти от процесса международного признания Арцаха», - сказал Шармазанов. 

В вопросах, касающихся Карабаха, нет власти и оппозиции, сказал журналистам в Национальном собрании Армении вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. 

"Как мы боролись за разрешение вопроса по Арцаха, будучи у власти, так и сейчас будем оказывать поддержку властям во всех переговорах, чтобы она смогла наилучшим образом защитить Арцах", - сказал он.


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