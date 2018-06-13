Имя лауреата премии «Аврора» вписано в летопись «Авроры»

10 июня 2018 года имя лауреата премии «Аврора» – 2018 Чжо Ла Ауна было вписано в Летопись «Авроры», уникальный современный манускрипт XXI века и единственную рукопись, созданную в Институте древних рукописей имени Месропа Маштоца (Матенадаране). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Аврора»..Ранее в тот же день на церемонии, прошедшей в Араратской долине возле Хор Вирапа, Армения, господину Ауну вручили премию «Аврора» – 2018, присуждаемую от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

Летопись «Аврора» – это рукописный документ, в котором рассказывается о деятельности Гуманитарной инициативы «Аврора». Презентация Летописи прошла 24 апреля 2018 года, в день памяти жертв Геноцида армян. Тогда в нее были вписаны имена героев «Авроры» – 2018. Каждый год в книгу будут добавляться новые записи о достижениях премии, а также истории из 365 слов (в високосный год – из 366), посвященные героям и лауреатам «Авроры».

Церемонию внесения имени лауреата премии «Аврора» – 2018 Чжо Ла Ауна в Летопись «Авроры» посетили соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» Вартан Грегорян, Нубар Афеян и Рубен Варданян, а также все трое лауреатов премии, включая Маргерит Баранкитс и доктора Тома Катену. Кульминацией мероприятия стал трогательный момент, когда господин Грегорян оставил свою подпись на титульном листе рукописи, подписанном господами Афеяном и Варданяном 24 апреля. Этот лист станет важной частью Летописи «Авроры».

Гостей церемонии поприветствовали волонтеры «Авроры», собравшиеся, чтобы воздать должное лауреату премии 2018 года. После окончания официальной части все желающие смогли посмотреть выступление ансамбля традиционных песен и танцев «Карин» и принять участие в исполнении традиционного армянского танца «кочари». Гости также прослушали ритмический номер группы барабанщиков «Ваагн».

Матенадаран – хранилище одного из старейших и богатейших в мире собраний средневековых рукописей. Манускрипт будет храниться здесь вместе с более чем 20 000 рукописных материалов огромной исторической ценности, которыми располагает Матенадаран, важнейший центр сохранения армянского наследия. 24 апреля 2019 года имена героев «Авроры» – 2019 будут названы и вписаны в Летопись «Авроры».

Гуманитарная инициатива «Аврора» отметила адвоката из Мьянмы за его борьбу за права рохинджа

Третью ежегодную премию «Аврора» в размере 1,1 млн долларов получил сегодня адвокат Чжо Ла Аун, отмеченный за свою преданность делу борьбы за права рохинджа в Мьянме, в том числе их права на образование. За свою деятельность активист неоднократно подвергался преследованиям и притеснениям. На прошедшей в Армении церемонии Чжо Ла Ауну вручили премию «Аврора» – 2018, присуждаемую Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В этом году на премию было получено 750 заявок из 115 стран.

Вартан Грегорян, соучредитель премии «Аврора» и член Отборочной комиссии, поздравил Чжо Ла Ауна, отметив: «Мы помним ужасы и насилие, с которым столкнулись депортированные во время Геноцида армянские беженцы, особенно женщины и дети, и потому для нас большая ответственность – поддержать миссию господина Ауна. Мы надеемся, что благодаря его деятельности в Мьянме, а когда-нибудь и во всем мире, будут приняты законы, защищающие самых уязвимых. Чжо Ла Аун делает выдающуюся работу с огромным риском для собственной жизни, доказывая, что даже один человек может оказать значительное влияние на ситуацию и помочь людям изменить свою жизнь к лучшему».

В качестве лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Аун получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертвовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн долларов выбранным им организациям. Господин Аун разделит награду между тремя международными организациями, которые оказывают беженцам в Мьянме медицинскую помощь и поддержку:

«Врачи без границ» (MSF-UK), Великобритания

Малазийское общество оказания медицинской помощи (Mercy Malaysia), Малайзия

Международная католическая комиссия по миграции (ICMC), США/Швейцария

Вот уже несколько десятилетий Чжо Ла Аун работает не покладая рук, используя свое знание законов для защиты прав лишенных гражданства рохинджа. Его стремление добиться справедливости для сотен тысяч беженцев-мусульман, которые подвергаются гонениям со стороны правительства Мьянмы, и для детей, оставшихся без доступа к образованию, с каждым годом становится лишь сильнее. За свою деятельность Чжо Ла Аун провел в заключении в общей сложности 12 лет, что тяжело далось его семье.

Ставший лауреатом премии «Аврора» – 2018 Чжо Ла Аун заявил: «На мой народ наложены жестокие ограничения. Мои люди утратили мужество и веру в себя, они лишились доступа к образованию и, как следствие, стали очень бедны. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как мой народ подвергается подобной дискриминации. Поддержка премии «Аврора» позволяет мусульманам, пострадавшим от нарушений прав человека, добиться признания, и это очень важно. Постепенно о страданиях рохинджа узнают все больше людей по всему миру».

«Деятельность Чжо Ла Ауна воплощает в себе дух премии «Аврора». Его пример доказывает, что даже один человек может внести огромный вклад в борьбу с несправедливостью, которая часто кажется непреодолимой, и вдохновляет всех нас задуматься о том, как один смелый шаг в сторону поддержки самых уязвимых членов общества способен оказать неоценимое воздействие на ситуацию», – заявила Мэри Робинсон, член Отборочной комиссии премии «Аврора» и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.

Выдающиеся международные гуманитарные деятели и члены Отборочной комиссии премии «Аврора», в том числе лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер и бывший Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр приехали в Армению, чтобы воздать должное лауреату премии «Аврора» – 2018.

Чжо Ла Ауна также поздравил доктор Том Катена, ставший лауреатом премии «Аврора» в 2017 году благодаря своим исключительным достижениям. Доктор Катена оказывает медицинскую помощь более чем 750 000 жителей опустошенной войной территории Нубийских гор в Судане. Вот что сказал Том Катена: «Премия «Аврора» озарила своим светом жизнь народа Нубийских гор и придала нашему сообществу сил, что по большому счету позволило людям выжить. Я горжусь тем, что ряды лауреатов премии «Аврора» пополнились таким самоотверженным героем как Чжо Ла Аун. Я поздравляю его с получением этой награды и аплодирую его неустанным усилиям в борьбе за столь благородное дело».

Гости премии «Аврора» также отметили достижения двух других героев «Авроры» – 2018: Суниты Кришнан, правозащитницы и соучредительницы индийской организации Prajwala, и основателя мексиканского приюта La 72 отца Томаса Гонсалеса Кастильо, помогающего мигрантам из Центральной Америки.

Соучредители премии «Аврора» Вартан Грегорян, Нубар Афеян и Рубен Варданян и члены Отборочной комиссии поздравляют отца Томаса Гонсалеса Кастильо и других героев премии «Аврора» – 2018 с их выдающимися достижениями. Современные спасители, рискующие собой ради спасения других, вдохновляют мировое сообщество не оставаться равнодушными к вызовам, с которыми сталкивается все человечество.