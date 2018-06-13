Дисквалификация сборной Армении по тяжелой атлетике приостановлена. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации.

Вступившая в силу с октября 2017-го года дисквалификация сборной Армении по тяжелой атлетике приостановлена, передает официальный сайт Международной федерации.

В соревнованиях среди юношей представители Армении смогут участвовать с 19-го июня, а в турнирах среди молодежи и взрослых – с 19-го августа.

В июле сборная Армении примет участие в юношеском чемпионате Европы, который пройдет в Италии и будет рейтинговым для участия в юношеских Олимпийских играх. Затем в Польше состоится чемпионат Европы в возрастной категории 20-23 лет. А в ноябре в Ашхабаде пройдет чемпионат мира.

Как известно, в октябре 2017-го года сборные Армении, России, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины были дисквалифицированы на год в результате нарушения антидопинговых правил.

В случае новых нарушений антидопинговых правил до апреля 2020-го года, эти страны будут лишены олимпийских путевок.