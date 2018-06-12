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Известны имена Главного судебного исполнителя и начальника Уголовно-исполнительного управления МЮ Армении


Указом премьер-министра Армении Никола Пашиняна Акоп Акопян назначен Главным судебным исполнителем Министерства юстиции Армении.

Другим указом премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артем Ахоян назначен начальником Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.


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