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Трамп сообщил, что у его экономического советника случился сердечный приступ


Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу доставлен в больницу после сердечного приступа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в Twitter во вторник написал президент США Дональд Трамп во время ожидания саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в отеле Сингапура.

"<...> Ларри Кадлоу, который столь усердно работал по вопросам торговли и экономики, только что перенес сердечный приступ. Сейчас он находится в [Национальном] военно-медицинском центре имени Уолтера Рида", - сообщил американский лидер.

Позднее супруга Кадлоу Джудит рассказала газете Washington Post, что ее муж чувствует себя нормально и уже поправляется. "Он в порядке. Здесь прекрасные врачи", - отметила она. Это же подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

 




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