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Бако Саакян не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Арцахе


Президент Республики Арцах Бако Саакян официально объявил о том, что в 2020 году не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, Бако Саакян сделал такое заявление в интервью общественным телекомпаниям Арцаха и Армении.

«Как вы знаете, в 2017 году наш народ принял новую конституцию, предусматривающую переходный период в три года. В это время предполагается привести законодательную базу в соответствие с новой Конституцией. В соответствии с Конституцией, общенациональные президентские выборы пройдут в 2020 году. Я хочу официально заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента. Мое участие будет в качестве гражданина Арцаха, который избирает нового президента», - сказал Бако Саакян.


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