Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 июня подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Ваагн Элоян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.