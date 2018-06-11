Ваагн Элоян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 июня подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Ваагн Элоян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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