Армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте

6 и 7 июня азербайджанская сторона обратилась к командованию ВС Армении с просьбой позволить некоторым гражданам к кладбищу, находящемуся в южной части разрушенного поселения Гюннут.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

«С подобной просьбой на этом участке азербайджанская сторона обратилась впервые. Армянская сторона, верная гуманистическим нормам и, как всегда, готовая на шаги по снижению напряженности, позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте», - написал он.