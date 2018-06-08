Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах

Смерть знаменитого телеведущего CNN Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах. Как сообщает Арменпресс, такое мнение на своей странице в Facebook выразил израильский блогер Александр Лапшин, который был осужден в Баку за визит в Карабах.

“Как вы считаете, смерть знаменитого американского телеведущего Этнони Бурдена связана с его фильмом про Карабах? Власти Азербайджана жестко его критиковали и угрожали расправой. Буквально недавно я опубликовал в журнале Le Monde статью "Азербайджан похищает и убивает всех, кто им не нравится" и вот вам, внезапное "самоубийство". Напомню, что покушение на мое убийство в камере бакинской тюрьмы они тоже пытались выдать за самоубийство.

p.s Напомню, что известный журналист Антон Носик "внезапно" умер вскоре после посещения Карабаха, а власти Азербайджана ему угрожали”, - написал Лапшин (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

В возрасте 61 года скончался знаменитый американский телеведущий и шеф-повар Этнони Бурден. По сообщению CNN, Бурден совершил самоубийство.