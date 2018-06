Саманта Пауэр посетила Мемориал жертв Геноцида армян

Бывший посол Соединенных Штатов при Организации объединенных наций Саманта Пауэр, которая в эти дни находится в Армении, посетила Мемориал жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, она возложила цветы к Вечному огню. Пауэр сделала запись в Твиттере: “Очень взволнована тем, что наконец посетила Армению. Благодарю премию “Аврора” за замечательную гуманитарную инициативу и музею Геноцида армян за важную работу в память 1,5 млн армян, убитых в ходе Геноциде армян”.

So moved to be in #Armenia at last. Thanks to @auroraprize_ for its remarkable humanitarian initiative & to @ArmGenocide100 Museum for its essential work commemorating the lives of the 1.5 million Armenians killed in the Armenian Genocide. pic.twitter.com/WTdM8soinj