Саманта Пауэр посетила Мемориал жертв Геноцида армян

Бывший посол Соединенных Штатов при Организации объединенных наций Саманта Пауэр, которая в эти дни находится в Армении, посетила Мемориал жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, она возложила цветы к Вечному огню. Пауэр сделала запись в Твиттере: “Очень взволнована тем, что наконец посетила Армению. Благодарю премию “Аврора” за замечательную гуманитарную инициативу и музею Геноцида армян за важную работу в память 1,5 млн армян, убитых в ходе Геноциде армян”.

So moved to be in #Armenia at last. Thanks to @auroraprize_ for its remarkable humanitarian initiative & to @ArmGenocide100 Museum for its essential work commemorating the lives of the 1.5 million Armenians killed in the Armenian Genocide. pic.twitter.com/WTdM8soinj — Samantha Power (@SamanthaJPower) June 8, 2018

Саманта Пауэр стала членом отборочной комиссии премии “Аврора”. Саманта Пауэр занимает пост профессора методики глобального руководства и государственной политики, учрежденный в Гарвардской школе Кеннеди в память об Анне Линд, и пост практикующего профессора в Гарвардской школе права. В 2017-2018 годах госпожа Пауэр также стала научным сотрудником Рэдклиффского института перспективных исследований.

С 2013 по Саманта Пауэр была 28-м Постоянным представителем США при ООН. Как член администрации президента Обамы, она принимала участие в обсуждении самых жестких за последнее время санкций в отношении Северной Кореи, проводила кампании в поддержку политических заключенных, способствовала принятию нового международного законодательства, ослабившего финансовую базу ИГИЛ, и поддерживала революционные усилия президента Обамы по разрешению кризиса, вызванного лихорадкой Эбола. Обама назвал ее «одним из наших величайших умов в области международной политики», отметив, что «она показала нам, что у мирового сообщества есть моральная ответственность и глубокий интерес к разрешению кризисов и защите человеческого достоинства».

В мире Саманта Пауэр считается одним из главных сторонников принципиального подхода США к решению глобальных проблем. За свою книгу «Проблема из ада: Америка в век геноцида» она была удостоена Пулитцеровской премии и Национальной премии кружка литературных критиков в 2003 году. Пауэр также написала «В погоне за пламенем: Сержиу Виейра ди Меллу и борьба за спасение мира» (2008), входившую в список бестселлеров New York Times, и вместе с Дереком Холлетом выступила в качестве редактора сборника «Неспокойный американец: Ричард Холбрук в мире» (2011). В настоящий момент она работает над новой книгой, «Образование идеалиста», посвященной ее политической карьере, а также роли прав человека и гуманитарных идеалов в современной геополитике.