В Арцахе, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана, был ранен военнослужащий

7 июня, около 23:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НКР Геворк Андраникович Хачатрян (1998 г.р.). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АО НКР.

Раненный военнослужащий был доставлен в военный госпиталь.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.