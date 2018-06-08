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В Арцахе, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана, был ранен военнослужащий


7 июня, около 23:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НКР Геворк Андраникович Хачатрян (1998 г.р.). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АО НКР.

Раненный военнослужащий был доставлен в военный госпиталь.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.


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