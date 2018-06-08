Сержик Аветисян включен в число бенефициаров конкурса «Эффективный научный сотрудник -2017»

Председатель Уголовной палаты Кассационного суда Армении, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Армении Сержик Аветисян приказом министра ОН Армении от 6-го июня N 568-Ա/2 включен в число бенефициаров конкурса «Эффективный научный сотрудник -2017».

Как передает «Арменпресс», он был признан эффективным научным сотрудником и в 2016 году.

Цель конкурса «Эффективный научный сотрудник» - выявление ученых, оказавшихся наиболее эффективными за последние 10 лет.

Отбор производится на основании различных критериев, учитываюрся публикации, монографии, диссертации, научные награды, лицензии, гранты и пр.

Конкурс «Эффективный научный сотрудник» проводится ежегодно, охватывая самые различные отрасли науки и техники.