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Сержик Аветисян включен в число бенефициаров конкурса «Эффективный научный сотрудник -2017»


Председатель Уголовной палаты Кассационного суда Армении, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Армении Сержик Аветисян приказом министра ОН Армении от 6-го июня N 568-Ա/2 включен в число бенефициаров конкурса «Эффективный научный сотрудник -2017».

Как передает «Арменпресс», он был признан эффективным научным сотрудником и в  2016 году.

Цель конкурса «Эффективный научный сотрудник» - выявление ученых, оказавшихся наиболее эффективными за последние 10 лет.

Отбор производится на основании различных критериев, учитываюрся публикации, монографии, диссертации, научные награды, лицензии, гранты и пр.

Конкурс «Эффективный научный сотрудник» проводится ежегодно, охватывая самые различные отрасли науки и техники.


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