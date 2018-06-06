Начальник Особой следственной службы Армении Ваграм Шагинян подал в отставку

Начальник Особой следственной службы Республики Армения Ваграм Шагинян подал в отставку. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Дорогие сограждане и коллеги,

За последние 5 лет своей службы я доказал, что оставался верным своей миссии – борьбе с коррупцией.

Рад, что могу с открытым челом заявить, что нигде в других структурах борьба с коррупцией не была столь эффективной, как в Особой следственной службе Республики Армения.

В ходе своей работы я действовал без громогласных заявлений и резонанса, с большим чувством ответственности и с большой преданностью, старался делать все возможное, чтобы в службе работали преданные своему делу, знающие и честные следователи, которые в силах проводить качественное предварительное следствие.

Будучи гордым упомянутыми выше и другими достижениями службы, тем не менее, считаю необходимым сообщить, что из-за сложившихся обстоятельств более не считаю целесообразным продолжать свою дальнейшую службу. Благодарю своих коллег за совместную преданную работу в течение этих 5 лет.

Искреннее и уверенно считаю, что оставляю после себя беспристрастную, неподкупную, сплоченную и преданную государству команду профессионалов, которая, я убежден, будет и впредь служить нашему государству и народу с такой же эффективностью и достоинством», – говорится в частности в заявлении Ваграма Шагиняна.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.