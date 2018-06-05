Республиканская партия Армении не будет препятствовать принятию программы правительства

Парламентская фракция Республиканской партии Армении не будет препятствовать принятию программы правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Мы должны позволить, чтобы программа была реализована, и предоставить необходимые голоса. Искусственные препятствия не будут созданы в вопросе принятия программы», - сказал Шармазанов.

Коснувшись содержания программы, вице-спикер НС сказал, что это «коллекция довольно широких мечтаний, желаний, тостов, а не профессиональная программа правительства».

«В этой программе нет не только цифр, но даже способов реализации проектов в разных областях. Мы дали этому правительству страну с 7,5% -ным экономическим ростом, и я думаю, что цифры важны для общества, чтобы понять, какие именно темпы развития должны быть достигнуты, давайте не будем забывать, что премьер-министр Пашинян говорил о взлетном развитии экономики. Это, по-моему, означает как минимум двузначный показатель темпов экономического роста. Где цифры? Их нет», - сказал Шармазанов, добавив, что в программе правительства в разных сферах есть много проблемных пунктов.

«Наша основная команда будет голосовать против программы, потому что мы не видим политической программы в этом документе, а это самый важный документ. В нем нет стратегии», - сказал вице-спикер НС.