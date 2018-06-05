Ситуация в Арцахе спокойная, жизнь идет в обычном русле: Давид Бабаян

Ситуация в Арцахе спокойная, протестующие прекратили пикеты и продолжают следовать призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя получившие общественное звучание события с участием сотрудников СНБ Арцаха и последовавшие за ними акции протеста в Степанакерте. По его словам, жизнь в Арцахе идет в обычном русле.

«Надо сказать, что и до этого, в основном, здесь было спокойно, не нарушался ход жизни, учреждения работали. Сегодня пикетов нет, дороги открыты, все нормально, сейчас идет проливной дождь»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

Как сообщалось ранее, 4-го июня премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации в Арцахе, где в течение нескольких дней проходят акции протеста из-за инцидента с участием членов силовых структур. В ходе прямого эфира Пашинян заявил, что нет никаких сомнений в отношении поведения представителей силовых структур.

“Любая попытка решить проблемы силой неприемлема, независимо от того, кто использует эту силу. Конечно, эта ситуация требует очень конкретных решений с конкретными выводами. Я внимательно слежу за развитием событий в Арцахе. В этот период я всегда был в контакте с президентом Арцаха Бако Саакяном”, - отметил премьер, добавив, что Саакян достиг конкретных договоренностей в результате переговоров с участниками акции протеста.

Он добавил, что президент Арцаха объявил, что собирается реализовать эти договоренности, провести полное расследование, а также сделать организационные выводы.

“В ходе встречи представителей акций протеста и президента Арцаха было достигнуто взаимопонимание о направлении и логике будущих событий. И теперь, по сути, я думаю, что сейчас тот этап, когда наши уважаемые манифестанты должны позволить президенту Арцаха реализовать эти договоренности”, - сказал Пашинян, подчеркнув, что договоренности должны быть осуществлены в спокойной, не нервной среде.

Никол Пашинян выразил мнение, что было бы правильно, если бы манифестанты теперь предоставили возможность реализовать договоренности, достигнутые в ходе недавних встреч.

“И если эти договоренности не будут реализованы, не будет сделано никаких выводов, только тогда будет иметь смысл продолжать какие-либо акции протеста... В разговоре со мной президент Арцаха подтвердил свою приверженность осуществлению этих договоренностей, и в этом случае просто необходимо дать ему эту возможность”, - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян не захотел вдаваться в подробности, давать оценки тому, что произошло, потому что в этой ситуации более важно, чтобы проблему разрешили не в атмосфере конфликта, а в атмосфере согласия.

“Консенсус достигнут в результате длительных, подробных, спокойных, братских дискуссий, и я считаю, что необходимо предоставить возможность для выполнения этих договоренностей. Мы все признаем право граждан выражать свое отношение к конкретной ситуации и посмотреть на это в форме конкретных политических изменений. Это мое мнение, и мое братское обращение прекратить акции протеста в Степанакерте или, по крайней мере, приостановить их, чтобы власти смогли воплотить в жизнь обещания”, - сказал Никол Пашинян.

С митингующими встретился госминистр Арцаха Араик Арутюнян, который передал им слова Никола Пашиняна и призвал собравшихся дать время властям на проведение реформ. Участники акции протеста откликнулись на призыв и прекратили акжии протеста.

Как сообщалоь ранее, генеральная прокуратура Республики Арцах возбудила уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в пятницу в Степанакерте.



1-го июня около 19:15 по адресу Баграмяна 2б в Степанакерте произошла потасовка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и Мгером Мусаеляном (сотрудник СНБ), Мхитаром Мусаеляном, Сергеем Мусаеляном, Гургеном Айрапетяном и Варданом Карамяном (сотрудник СНБ) с другой стороны.



Стороны избили друг друга, причинив телесные повреждения.



По данному факту 2-го июня в особом следственном отделе Генпрокуратуры Республики Арцах было возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 269-й (Хулиганство) Уголовного кодекса Арцаха.



Есть задержанные. Ведется следствие.



"Генпрокуратура с учетом интереса общественности к произошедшему инциденту посчитала целесообразным обнародовать отрезок видеозаписи, имеющейся в распоряжении следствия и касающийся драки", - отмечается в сообщении ведомства.



Как сообщают СМИ, по некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора между сотрудником спецслужбы и гражданами. Полицейские не вмешались в драку, а после избиения задержали представителей пострадавшей стороны. В субботу родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.

3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий.

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян также принимаал группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.Глава государства заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.