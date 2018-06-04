Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста в Степанакерте

3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий.

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян также принимаал группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.Глава государства заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.

Как сообшалоь ранее, генеральная прокуратура Республики Арцах возбудила уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в пятницу в Степанакерте.



1-го июня около 19:15 по адресу Баграмяна 2б в Степанакерте произошла потасовка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и Мгером Мусаеляном (сотрудник СНБ), Мхитаром Мусаеляном, Сергеем Мусаеляном, Гургеном Айрапетяном и Варданом Карамяном (сотрудник СНБ) с другой стороны.



Стороны избили друг друга, причинив телесные повреждения.

По данному факту 2-го июня в особом следственном отделе Генпрокуратуры Республики Арцах было возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 269-й (Хулиганство) Уголовного кодекса Арцаха.Есть задержанные. Ведется следствие."Генпрокуратура с учетом интереса общественности к произошедшему инциденту посчитала целесообразным обнародовать отрезок видеозаписи, имеющейся в распоряжении следствия и касающийся драки", - отмечается в сообщении ведомства.Как сообщают СМИ, по некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора между сотрудником спецслужбы и гражданами. Полицейские не вмешались в драку, а после избиения задержали представителей пострадавшей стороны. В субботу родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.