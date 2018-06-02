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Велико желание  приехать и собственными глазами увидеть новую Армению – послание  Шарля Азнавура Николу Пашиняну


Национальный герой Армении, всемирно известный шансонье  Шарль Азнавур направил послание  премьер-министру РА Николу Пашиняну по случаю дня рождения.

Как  сообщили Арменпресс на сайте  премьер-министра Ра, в послании говорится:

«Дорогой господин Премьер-министр, по случаю Вашего дня рождения шлю Вам наилучшие  пожелания и искренние  поздравления с избранием на пост премьера.

Уверен, что Вы с успехом выполните свою миссию – в первую очередь на благо нашего народа.

Как Вы знаете, я с глубоким волнением слежу за событиями в  Армении и переполняюсь огромной гордостью поведением нашего народа.

Со времени землетрясения 1988г. и независимости Армении я делал все, чтобы  помочь своей родине. Несмотря  на  конфронтацию и трудности, встречаемые  на  всех инстанциях, ситуация в стране, слава Богу, улучшилась. Сегодня благодаря Вам и усилиям народа  в  Армении вновь возродилась надежда. 

От всего сердца желаю, чтобы молодежь Армении смогла когда-нибудь использовать весь свой потенциал и сделать мечты  реальностью.

Именно с этим ожиданием я включился в программу создания культурного центра, который, я уверен, сыграет важную роль в дальнейшем развитии нашего народа. Я попрошу команду  Фонда Азнавура представить Вам эту  программу.

Велико желание, как  только позволит здоровье,   приехать и собственными глазами увидеть новую Армению, те  силы, которые сформировали будущее нашего народа.

Примите, пожалуйста, господин Премьер-министр, заверения в моем глубоком уважении».




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