Велико желание  приехать и собственными глазами увидеть новую Армению – послание  Шарля Азнавура Николу Пашиняну

Национальный герой Армении, всемирно известный шансонье Шарль Азнавур направил послание премьер-министру РА Николу Пашиняну по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс на сайте премьер-министра Ра, в послании говорится:

«Дорогой господин Премьер-министр, по случаю Вашего дня рождения шлю Вам наилучшие пожелания и искренние поздравления с избранием на пост премьера.

Уверен, что Вы с успехом выполните свою миссию – в первую очередь на благо нашего народа.

Как Вы знаете, я с глубоким волнением слежу за событиями в Армении и переполняюсь огромной гордостью поведением нашего народа.

Со времени землетрясения 1988г. и независимости Армении я делал все, чтобы помочь своей родине. Несмотря на конфронтацию и трудности, встречаемые на всех инстанциях, ситуация в стране, слава Богу, улучшилась. Сегодня благодаря Вам и усилиям народа в Армении вновь возродилась надежда.

От всего сердца желаю, чтобы молодежь Армении смогла когда-нибудь использовать весь свой потенциал и сделать мечты реальностью.

Именно с этим ожиданием я включился в программу создания культурного центра, который, я уверен, сыграет важную роль в дальнейшем развитии нашего народа. Я попрошу команду Фонда Азнавура представить Вам эту программу.

Велико желание, как только позволит здоровье, приехать и собственными глазами увидеть новую Армению, те силы, которые сформировали будущее нашего народа.

Примите, пожалуйста, господин Премьер-министр, заверения в моем глубоком уважении».