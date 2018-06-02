Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

Задержан гражданин Ирана, незаконно пересекший границу Арцаха


1 июня в Гадрутский районный отдел полиции из Генпрокуратуры  Арцаха поступило сообщение о том, что 18 мая в районе  19:00 часов житель города Хамадан Иранской Исламской республики Хасан Голани Саят Али (1988 г/р), без необходимых документов с территории Ирана по мосту через реку Аракс пересек государственную границу Арцахской республики.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе полиции Арцаха.

В тот же  день в районе  20:00  Хасан Голани Саят Али был обнаружен пограничниками на участке «Худаферин» Гадрутского района и доставлен в СНБ АР.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации