Задержан гражданин Ирана, незаконно пересекший границу Арцаха

1 июня в Гадрутский районный отдел полиции из Генпрокуратуры Арцаха поступило сообщение о том, что 18 мая в районе 19:00 часов житель города Хамадан Иранской Исламской республики Хасан Голани Саят Али (1988 г/р), без необходимых документов с территории Ирана по мосту через реку Аракс пересек государственную границу Арцахской республики.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе полиции Арцаха.

В тот же день в районе 20:00 Хасан Голани Саят Али был обнаружен пограничниками на участке «Худаферин» Гадрутского района и доставлен в СНБ АР.